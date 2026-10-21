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Ligue des Champions

PSG : le Napoli envoie un message de soutien à Kvaratskhelia

Par Valentin Feuillette
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia @Maxppp
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

Le Napoli n’a pas oublié Khvicha Kvaratskhelia. Au lendemain de la grave blessure de l’ailier géorgien du Paris Saint-Germain, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions, son ancien club lui a adressé un message de soutien sur les réseaux sociaux. « Bon courage, Khvicha, on t’attend bientôt sur le terrain ! », a écrit le club napolitain, qui a tenu à témoigner son affection à celui qui a marqué son histoire récente.

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Parti à Paris en janvier 2025, Kvaratskhelia avait notamment contribué au sacre du Napoli en Serie A lors de la saison 2022-2023. Malgré son départ, le lien entre le Géorgien et les supporters napolitains reste fort. Opéré dans les prochains jours, l’attaquant devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois, un coup dur pour le PSG comme pour le joueur de 25 ans.

Pub. le - MAJ le
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