La renaissance inattendue de Benjamin Mendy en Pologne

Au sommet de sa carrière, Benjamin Mendy semblait promis à un avenir radieux. Champion du monde avec l’équipe de France en 2018, le latéral gauche avait également remporté la Premier League avec Manchester City, où il évoluait aux côtés des plus grands joueurs. Mais son ascension a été brutalement interrompue en 2021, lorsque le Français a été accusé de viols et d’agressions sexuelles au Royaume-Uni. L’affaire, particulièrement médiatisée, a durablement terni son image et l’a éloigné des terrains pendant de longs mois. Alors qu’il était encore au sommet du football européen, le défenseur s’est retrouvé au cœur d’une tempête judiciaire qui a bouleversé sa carrière et sa vie personnelle.

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La justice britannique a finalement acquitté Mendy des accusations pour lesquelles il a été jugé, après plusieurs procès. En janvier 2023, il a été déclaré non coupable de six viols et d’une agression sexuelle, puis acquitté en juillet de la même année d’un chef de viol et d’une tentative de viol à l’issue d’un nouveau procès. Libre de reprendre sa carrière, le Français a tenté de se reconstruire au FC Lorient, qu’il a rejoint à l’été 2023. Mais ce retour en Ligue 1 n’a pas véritablement répondu aux attentes. Entre une condition physique à parfaire, un temps de jeu irrégulier et les difficultés sportives du club breton, son passage en France n’a pas permis à l’ancien joueur de Manchester City de revenir durablement au niveau qui avait fait sa réputation.

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Benjamin Mendy est titulaire indiscutable cette saison

Le salut est finalement venu de Pologne. Arrivé au Pogoń Szczecin en septembre 2025, Mendy a d’abord connu des débuts compliqués, avant de retrouver progressivement son meilleur niveau. Aujourd’hui, le champion du monde 2018 s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans le système d’Oscar Garcia, ancien entraîneur de Reims et de Saint-Étienne. Son influence est telle que son équipe n’a jamais perdu cette saison lorsqu’il est titulaire. Dans un entretien accordé à Przegląd Sportowy Onet, son entraîneur a d’ailleurs souligné le travail réalisé pour lui permettre de retrouver son niveau : «je dois rendre hommage à Enrique Sanz pour cela. Dès le début, il a travaillé avec lui sur l’aspect physique de sa reconstruction, tandis que je me concentrais davantage sur les aspects psychologiques et tactiques. Nous avons discuté avec Benjamin de ce qu’il voulait accomplir, il m’a dit qu’il était vraiment concentré sur le football et qu’il voulait simplement prendre du plaisir à jouer.»

Prolongé jusqu’en juin 2027, avec une option pour une année supplémentaire, Mendy semble avoir trouvé à Szczecin l’environnement qui lui manquait pour relancer sa carrière. La vente aux enchères de la réplique de son trophée de la Coupe du Monde 2018, cédée pour environ 54 000 euros durant l’été 2026, a certes suscité des réactions et relancé les discussions autour de son histoire. Mais, sur le terrain, le Français répond désormais par ses performances et a relancé sa carrière dans un anonymat qui semble lui convenir.