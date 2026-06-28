Coupe du Monde 2026 : le tableau complet des 16es de finale avec tous les qualifiés

C’est terminé pour la phase de poules de la Coupe du Monde 2026 ! Après plus de deux semaines de compétitions, trois journées et 72 rencontres, on connaît désormais les 32 qualifiés et les différentes affiches pour les seizièmes de finale. Et cela débutera dès ce dimanche soir à 21h. Le Canada, l’un des pays hôtes, croisera le fer avec l’Afrique du Sud. Ce lundi 2 juin, on aura le droit à un sacré programme. Cela débutera par Brésil-Japon à 19h puis l’Allemagne rencontre le Paraguay à 22h30. Enfin, la nuit nous offrira un autre gros choc avec Pays-Bas – Maroc à 3h.

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Le mardi 30 juin, ce sera le jour de l’équipe de France. Les Bleus défieront la Suède à 23h avec l’optique de continuer leur parcours parfait. Juste avant, la Côte d’Ivoire et la Norvège nous offriront à 19h une sacrée confrontation. Enfin durant la nuit, le deuxième pays hôte, le Mexique et l’Équateur nous offrirons un joli duel à 3h. Mercredi 1er juillet sera marqué par quelques rencontres intéressantes. Tout d’abord un choc entre l’Angleterre et la République Démocratique du Congo à 18h. Il y aura aussi un alléchant Belgique-Sénégal le mercredi 1er juillet à 22h. Enfin, le troisième pays hôte, les États-Unis, aura pour adversaire la Bosnie-Herzégovine à 2h.

L’Afrique a encore 9 représentants

Le lendemain, l’Espagne et l’Autriche lanceront la journée du jeudi 2 juillet avec un duel à 21h. La nuit sera longue et nous offrira un incertain Portugal - Croatie à 1h tandis que la Suisse et l’Algérie concluront les débats à 5h. Enfin, les trois dernières rencontres auront lieu dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juillet. L’Australie et l’Égypte s’affronteront à 20h pour une place en huitième de finale. Puis ce sera au tour de l’Argentine d’affronter le Cap-Vert à 0h. Enfin, la Colombie et le Ghana concluront ces huitièmes de finale à 3h30. Ainsi, on dénombre 13 pays européens, 9 pays africains, 5 pays sud-américains, 3 pays nord-américains et 2 pays asiatiques.

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Si on connaît ainsi l’identité des 32 pays qualifiés, on connaît ainsi celle des 16 pays éliminés. Ainsi, on retrouve la Corée du Sud et la Tchéquie dans le groupe A, le Qatar dans le groupe B, l’Écosse et Haïti dans le groupe C, la Turquie dans le groupe D, Curaçao dans le groupe E ou encore la Tunisie dans le groupe F. Dans les six derniers groupes, on a parmi les éliminés, la Nouvelle-Zélande et l’Iran dans le groupe G, l’Uruguay et l’Arabie saoudite dans le groupe H, l’Irak dans le groupe I, la Jordanie dans le groupe J, l’Ouzbékistan dans le groupe K et le Panama dans le groupe L.