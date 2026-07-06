L’AS Monaco a tenté sa chance pour Mohamed Ouédraogo

Depuis quelques jours désormais, Mohamed Ouédraogo est un joueur de l’OL. L’international burkinabé (9 sélections) a été débauché du club autrichien du SCR Altach en échange de 2,8 millions d’euros, selon le communiqué du club rhodanien. Formé au Majestic SC au Burkina Faso, le latéral gauche de 23 ans évoluait à Altach depuis trois saisons. Arrivé à l’âge de 20 ans, il avait d’abord intégré l’équipe junior avant de réaliser ses débuts avec l’équipe première en février 2024 et de s’imposer.

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Il sort par ailleurs de la saison la plus aboutie de sa carrière, avec 35 matchs pour un total de quatre buts et trois passes décisives. Ses prestations n’avaient pas seulement tapé dans l’œil de la direction sportive de Lyon. Selon nos informations, plusieurs clubs français ont tenté de s’attacher les services d’Ouédraogo, dont l’AS Monaco. Mais le Burkinabè est finalement davantage réceptif à la proposition de l’OL.