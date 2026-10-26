PSG : le magnifique missile de Mayulu contre l’OL

Le PSG a enfin trouvé la faille face à l’OL. À la 72e minute, Senny Mayulu a débloqué la rencontre au Parc des Princes en ouvrant le score. Servi en retrait par Mika Godts à l’entrée de la surface lyonnaise, le jeune Parisien a contrôlé avant d’armer une frappe puissante du droit, à ras de terre.

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💥 SENNY MAYULU, LE PÉTARD ! Le @PSG_inside trouve la solution grâce à son "titi" ! #PSGOL https://t.co/s6UVSUhh0n — L1+ (@ligue1plus) October 26, 2026

Dominik Greif n’a pas réussi à repousser le ballon, qui a terminé sa course au fond des filets sur sa droite. Une réalisation qui permet aux hommes de Luis Enrique de prendre l’avantage dans ce choc de la 8e journée de Ligue 1, jusque-là verrouillé.