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Ligue 1

PSG : le magnifique missile de Mayulu contre l’OL

Par Valentin Feuillette
1 min.
Senny Mayulu @Maxppp
PSG 2-0 Lyon
winamax
1 1.30 N 5.75 2 7.00 1er pari remboursé

Le PSG a enfin trouvé la faille face à l’OL. À la 72e minute, Senny Mayulu a débloqué la rencontre au Parc des Princes en ouvrant le score. Servi en retrait par Mika Godts à l’entrée de la surface lyonnaise, le jeune Parisien a contrôlé avant d’armer une frappe puissante du droit, à ras de terre.

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Dominik Greif n’a pas réussi à repousser le ballon, qui a terminé sa course au fond des filets sur sa droite. Une réalisation qui permet aux hommes de Luis Enrique de prendre l’avantage dans ce choc de la 8e journée de Ligue 1, jusque-là verrouillé.

Pub. le - MAJ le
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