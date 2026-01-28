Le Brésil, la nouvelle puissance émergente du Mercato !

Alors que la saison 2026 débute le mercredi 26 janvier pour le championnat brésilien, la concurrence s’annonce importante entre le tenant du titre Flamengo et ses outsiders. Que ce soit Palmeiras, Botafogo ou bien Cruzeiro, les cadors brésiliens ont animé les dernières fenêtres de transfert afin de se renforcer. Ainsi, ce n’est d’ailleurs pas surprenant que la Série A soit le troisième championnat le plus dépensier de l’hiver avec 146 millions d’euros dans le sens des arrivées. C’est environ trois fois plus que la Ligue 1 (49,5M€) et seules la Premier League (295,5M€) et la Serie A Italienne (148,15M€) font plus pour le moment.

Parmi les clubs actifs de l’hiver, on retrouve Cruzeiro. Troisième du dernier championnat alors que le club était encore en deuxième division en 2022, l’équipe coachée par Tite vient de faire un sacré coup. Ainsi la Bestia Negra a déboursé 27 millions d’euros sur le seul Gerson qui était en situation d’échec au Zenit Saint-Pétersbourg. Un transfert record puisque le précédent datait d’il y a un an avec l’arrivée de Vitor Roque pour 25,5 millions d’euros en provenance de Palmeiras. D’ailleurs, 9 des 10 plus gros transferts du football brésiliens datent des deux dernières années, preuve supplémentaire d’une manne financière de plus en plus importante pour les clubs.

Le Brésil fait tomber les records

Seulement onzième l’an dernier, l’Atlético Mineiro vient de débourser plus de 22 millions d’euros cet hiver avec les renforts de Mateo Cassierra (Zenit), Alan Minda (Cercle Bruges), Angelo Preciado (Sparta Prague), Victor Hugo (Flamengo), Vitor Hugo (Bahia) et Maycon (Shakhtar Donetsk). Flamengo n’a déboursé "que" 11,7 millions d’euros pour Vitao (SC Internacional) et Andrew (Gil Vicente) mais cela devrait changer. En effet, le club de Rio de Janeiro touche au but pour le transfert record de Lucas Paqueta pour 41,25 millions d’euros. Le rival Fluminense n’est pas en reste avec 15 millions d’euros déboursés pour Jefferson Savarino (Botafogo), Guilherme Arana (Atlético Mineiro) et Jemmes (Mirassol). Grêmio de son côté a misé 12,3M€ sur Tetê (Panathinaïkos), Marlon (Cruzeiro), José Enamorado (Atlético Junior) et Weverton (Palmeiras).

Pouvant dépasser aisément les 200 millions d’euros de dépenses cet hiver si le transfert de Lucas Paqueta s’officialise, le championnat brésilien avait déjà atteint des chiffres stratosphériques l’hiver dernier avec plus de 318 millions d’euros déboursés avec Palmeiras (72,55M€) et Botafogo (63,3M€) en tête de file. Capables de faire revenir de plus en plus de Sud-Américains en provenance de l’Europe, les cadors nationaux ont encore fait fort l’été dernier. Ainsi, Botafogo s’était offert Danilo (Nottingham Forest) pour 23 millions d’euros et Arthur Cabral (Benfica) pour 12 millions d’euros. Flamengo de son côté avait déboursé 35M€ pour le tandem Samuel Lino (Atlético de Madrid) - Jorge Carrascal (Dinamo Moscou).

Un géant continental qui grandit à l’échelle mondiale

Financièrement, le football brésilien domine son continent avec environ 360 millions d’euros de droits TV en 2025. A titre de comparaison et même si les chiffres positifs des abonnements à Ligue 1+ ont permis de revoir ce montant à la hausse, les clubs de Ligue 1 s’attendaient à partager la somme de 80,5M€ en début de saison. Le championnat brésilien a généré 10 fois plus d’argent que le championnat chilien, 8 fois plus que le championnat uruguayen et 5 fois plus que ses homologues colombiens et argentins. Une disparité qui se ressent également au sein du même championnat entre les clubs phares et les autres.

Ainsi, Flamengo, Palmeiras, Corinthinas, São Paulo et Botafogo concentrent 47% des revenus nationaux en 2024. Santos, qui évoluait alors en Série B, avait engrangé 40 millions d’euros, des chiffres impressionnants pour un club de deuxième division. C’est autant que ce que génèrent les champions d’autres pays sud-américains comme le Chili ou l’Uruguay. Intégré à l’histoire du Brésil, le football représente 0,4% du PIB du pays soit environ 8,5 milliards d’euros. Sa contribution est plus importante que le secteur de la culture. De nombreuses entreprises ont trouvé le filon et investissent dans le football brésilien pour s’attirer les faveurs des supporters. C’est le cas des sites de paris sportifs qui sponsorisaient 18 des 20 clubs de l’élite brésilienne en 2025 (Betano, Superbet, Betfair, SportingBet, Stake, 7K …). Depuis 2022 et l’adoption de la loi sur les sociétés anonymes de football, de nombreux investisseurs ont pris place. Cela a aussi laissé une plus grande place à la multipropriété dans le visage footballistique brésilien.

Botafogo est détenu par Eagle Group quand Bahia a rejoint le City Football Group. Le Red Bull Bragantino fait lui partie du groupe Red Bull. Trois clubs qui font partie d’une multipropriété. C’était le cas aussi de Vasco Da Gama mais le groupe 777 Partners a fait faillite. Outre cela, la dernière Coupe du monde des Clubs a permis au football brésilien de continuer à s’imposer sur la scène internationale. Botafogo et Flamengo ont atteint les huitièmes de finale en battant respectivement le Paris Saint-Germain et Chelsea en poules, les deux finalistes de la compétition. Palmeiras a été éliminé en quart de finale tandis que Fluminense est sorti en demi-finale. Les deux clubs ont été dominés par Chelsea, futur vainqueur de la compétition. Ces parcours ont permis aux quatre équipes d’engranger des revenus colossaux. Flamengo est d’ailleurs la 29e équipe la plus lucrative du football mondial selon le cabinet Deloitte avec 202,7 millions d’euros de revenus sur la billetterie, les droits TV et les revenus commerciaux. Le club de Rio de Janeiro devance d’une place l’Olympique de Marseille. Nouvelle puissance émergente, le championnat brésilien se porte bien et ses clubs deviennent de plus en plus riches et puissants.