Ligue 1 : la Direction de l’Arbitrage reconnaît une erreur contre l’AS Monaco

La Direction de l’Arbitrage de la FFF a reconnu une erreur arbitrale lors de la 4e journée de Ligue 1. À la 89e minute de Strasbourg-Monaco, le défenseur alsacien a placé sa jambe droite sur la trajectoire de l’attaquant monégasque avant de percuter sa jambe gauche, sans toucher le ballon. Une intervention qui a provoqué la chute du joueur et la perte du ballon. Pour la Direction de l’Arbitrage, il s’agissait bien d’une faute au sens de la Loi 12 et l’arbitre vidéo aurait donc dû intervenir afin de proposer un visionnage en bord de terrain à l’arbitre central. La décision attendue était alors l’attribution d’un penalty à l’AS Monaco, une erreur désormais officiellement reconnue par les instances.

La suite après cette publicité

La FFF est également revenue sur une autre situation de la journée, cette fois lors de LOSC-Troyes. Dès la 2e minute, Lille avait trouvé le chemin des filets avant que l’assistance vidéo ne permette de constater une position de hors-jeu sanctionnable du buteur et d’annuler logiquement le but. Si la décision finale était donc correcte, la Direction de l’Arbitrage estime toutefois qu’elle aurait dû intervenir beaucoup plus rapidement. Le délai du contrôle a en effet eu pour conséquence de laisser la situation se prolonger jusqu’à l’exécution du coup d’envoi, ce qui n’était pas conforme aux exigences des Lois du jeu et du protocole de l’assistance vidéo.