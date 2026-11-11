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UEFA Nations League

Italie : Roberto Mancini plaisante du possible forfait de Kylian Mbappé

Par Maxime Barbaud
1 min.
Italie France

Un mois après leur match nul au Stade de France (1-1), l’équipe de France retrouve l’Italie ce jeudi à Milan (20h45) dans le cadre de la Ligue des Nations. Une rencontre que ne devrait pas disputer Kylian Mbappé, annoncé forfait par plusieurs médias en raison d’une gêne aux ischio-jambiers.

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«Je dirais à Mbappé de ne pas prendre de risques, s’est amusé Roberto Mancini en conférence de presse de veille de match. Il a la Ligue des champions à jouer avec le Real Madrid! (…) Au-delà de Mbappé, il y a de très bons joueurs comme Doué, Olise, Barcola. La France reste une grande équipe.»

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