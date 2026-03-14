Réunion de crise entre Arbeloa et quatre cadres du vestiaire du Real Madrid !

Décidément, la saison du Real Madrid est loin d’être de tout repos. Cette cuvée 2025-2026 le confirme. Après avoir misé sur Xabi Alonso l’été dernier, les dirigeants madrilènes ont vite déduit que l’ancien de Leverkusen n’était pas l’homme de la situation face à un vestiaire difficile à gérer et des choix tactiques qui posent question. Dès lors, Florentino Perez a tranché dans le vif en le remplaçant par Alvaro Arbeloa, l’entraîneur de la Castilla. Depuis ce choix fait fin décembre, les résultats sont mi-figue mi-raisin.

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Malgré une superbe rencontre aller en 8es de finale de Ligue des Champions contre Manchester City cette semaine, les Merengues comptent toujours quatre points de retard sur le FC Barcelone en Liga. Pour expliquer cette situation sportive mitigée, il ne faut pas oublier de mentionner les blessures qui touchent le vestiaire du Real. A l’heure où ces lignes sont écrites, le Real Madrid compte dix blessés parmi lesquels plusieurs cadres comme Kylian Mbappé, Rodrygo ou encore Eder Militao. Ces dernières heures, Raul Asencio et Ferland Mendy se sont ajoutés à cette liste tentaculaire et qui inquiète fortement à quelques heures du match contre Elche. Pour endiguer cette hécatombe, Alvaro Arbeloa a pris les devants et a pris une mesure draconienne.

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Alvaro Arbeloa demande une réunion de crise !

En effet, très inquiet par toutes ces blessures, l’entraîneur madrilène a décidé de faire un point avec ses cadres ce samedi. Comme le rapporte Marca, l’ancien défenseur droit a lancé une réunion de crise avec Federico Valverde, Vinicius Junior, Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni. L’objectif de cette dernière est de récolter un maximum d’informations sur son groupe afin d’éviter une nouvelle blessure. L’occasion pour Arbeloa de prendre également la température sur ses quatre joueurs, susceptibles de manquer énormément en cas de blessure.

En ce sens, Arbeloa ne sait pas quoi faire ce samedi soir. Entre une rencontre importante dans la course au titre en Espagne et un match retour qui s’annonce brûlant face à City mardi prochain, le coach ibérique ne sait pas s’il doit ménager ses cadres. C’était également l’un des points abordés lors de cette réunion : Arbeloa souhaitait jauger ses grosses têtes afin de savoir si elles avaient la bouteille pour enchaîner tous les matches qui arrivent. Qu’ont dit tous les cadres du Real Madrid ? Eléments de réponse ce soir contre Elche (21h).