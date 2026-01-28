Medhi Benatia cartonne les joueurs de l’OM

L’Olympique de Marseille a vécu l’une de ses pires soirées en coupe d’Europe. Avant le match face au Club Bruges, les hommes de Roberto De Zerbi étaient qualifiés pour les barrages et un match nul suffisait à leur bonheur. Mais en Belgique, l’OM a perdu pied. Submergés, les Phocéens ont perdu 3-0 et n’ont jamais existé durant la rencontre. À l’issue du match, leur entraîneur n’en menait pas large et demandait pardon aux supporters marseillais.

« On a commencé le match de très mauvaise manière, on savait qu’ils partaient fort. On a pris deux buts, on commençait à attaquer, mais ça ne marchait pas. En deuxième période, on savait que la vitesse de Forbs était différente de celle de Medina. On n’a pas réussi à marquer, ni en première ni en deuxième. On aurait pu être plus attentif, mais c’est une mauvaise journée, il faut demander pardon. Est-ce qu’on méritait de passer ? En voyant le match d’aujourd’hui, non. On n’a pas marqué, mais il y avait les autres matches. Aujourd’hui, on a très mal joué et c’est dommage ». Un peu plus tard, c’est au tour de Medhi Benatia de se présenter devant les médias.

«Soirée de merde. J’ai envie de te dire honteuse.»

Et comme souvent, le directeur du football de l’OM n’a pas mâché ses mots. « Soirée de merde. J’ai envie de te dire honteuse. Quand tu es dans un club comme celui-ci, tu peux perdre des matches comme tu as perdu à Madrid, à Lisbonne. Tu ne peux pas perdre comme ce soir. On est sur un problème récurrent parce qu’en vérité, on a parfois expliqué ça en championnat par un manque de motivation face à des équipes qui sembleraient inférieures. On a vu que quand on n’était pas à 100%, on passait souvent à la trappe », a-t-il déclaré en zone mixte, avant d’envoyer un message salé aux joueurs de Roberto De Zerbi.

« Le football, même si on a de grands joueurs, il faut respecter le football et ce soir, la vérité en tant que directeur du football, la seule chose qu’il faut faire, c’est il faut demander pardon aux supporters, aux gens qui font des sacrifices pour ce club. J’espère que les joueurs sont conscients que c’est une faute professionnelle. J’ai perdu beaucoup de matches dans ma carrière, mais rarement j’ai ressenti ce sentiment de honte comme ça où tu es capable de prendre six buts en deux matches. Pour le scénario, on a suivi les résultats sur le téléphone, mais quand tu as perdu comme tu as perdu aujourd’hui, tu voulais quoi ? On ne l’a même pas mérité. C’est triste ». Le message est passé.