Mbappé et Neymar plombent les finances du PSG, Manchester United lance un énorme défi à Cristiano Ronaldo

Le bilan comptable du PSG inquiète

370 millions d'euros, c'est le montant des pertes du Paris-Saint-Germain pour la saison 2021-2022. Un montant jamais atteint par le champion de France. Et même si la crise sanitaire peut expliquer ce chiffre, d’après L’Équipe c’est surtout à cause des salaires astronomiques de Kylian Mbappé et de Neymar que les finances sont plombées. Car le club a comptabilisé sur l'exercice précédent une bonne partie du nouveau salaire de Kylian Mbappé, soit plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui représente un coût annuel pour le club d'environ 200 millions d’euros par an. En plus de l’attaquant français, la masse salariale parisienne en 2021-2022 est d’environ 600 M€. Mais ce n’est pas pour autant que le PSG va s'arrêter de dépenser. Car d’après le média Relevo, Paris va tout faire pour recruter İlkay Gündoğan, libre de tout contrat en juin prochain.

La motivation de Ten Hag à CR7

Erik ten Hag, toujours pleins de ressources, a trouvé une méthode pour rebooster Cristiano Ronaldo. Comme on peut le lire dans le Daily Express, le manager néerlandais a dit à Cristiano Ronaldo qu'il pouvait égaler son record de buts de la saison dernière, mais il a prévenu son buteur vedette qu'il devra travailler pour y arriver. Huit jours après avoir refusé d'entrer en jeu contre Tottenham, les tensions semblent être de l’histoire ancienne dans le vestiaire mancunien. Pep Guardiola a aussi déclaré avoir peur des Red Devils qu'il qualifie de « voisins de l’enfer ». Selon lui, ses voisins sont des concurrents idéaux au titre de champion d'Angleterre.

L'incertitude Harry Kane

On termine avec les dernières déclarations d’Antonio Conte. Comme on peut le lire dans le Daily Star, le tacticien des Spurs affirme que les managers souffrent d'un niveau de stress sans précédent cette saison. Il en veut pour cause le calendrier surchargé, dû à la Coupe du Monde, qui éreinte son quotidien. Enfin c’est peut-être aussi le cas d'Harry Kane qui l’angoisse. Selon les informations de Sky Sports et du Daily Express, le buteur anglais aurait suspendu toutes discussions sur une potentielle prolongation avec les dirigeants de Tottenham, et cela, jusqu'à la fin de la Coupe du monde. Pour les médias britanniques, il continue de croire à un transfert au Bayern Munich à la fin de la saison.