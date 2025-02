Liga : l’Espagne frappe fort contre le piratage

À l’heure où le football français est empêtré dans des problèmes autour des droits télévisuels de son championnat, et où DAZN refuse de payer sa mensualité des droits, la Liga frappe fort contre le piratage de son championnat en annonçant la fermeture de deux plateformes de streaming illégal, qui regroupaient plus de 400 000 spectateurs mensuels. Un coup de filet salvateur pour la Liga, et que la France aimerait bien imiter.

En effet, le diffuseur de la Ligue 1 DAZN reproche à la LFP de ne pas avoir assez lutté contre le piratage et la diffusion de rencontres illégalement, notamment sur Télégram. «En Angleterre, on est capable de bloquer 10.000 liens en deux jours, en Italie, c’est 18.000. Et l’Arcom, c’est 5.000 par an. Autrement dit, l’Italie réalise en un week-end ce que l’Arcom met trois ans et demi à faire», a critiqué le représentant de DAZN en France, Brice Daumin.