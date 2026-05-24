Ayyoub Bouaddi brise le silence et explique son choix de représenter le Maroc

C’était l’un des dossiers les plus suivis de ces derniers mois du côté des sélections nationales. Courtisé à la fois par la Fédération française et par la Fédération marocaine, Ayyoub Bouaddi a finalement tranché en faveur des Lions de l’Atlas, comme nous vous l’avons révélé. Révélation précoce du LOSC et considéré comme l’un des plus grands espoirs de Ligue 1, le milieu de terrain de 18 ans a officiellement rejoint le Maroc à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026. Un énorme coup pour les demi-finalistes du dernier Mondial, qui continuent leur stratégie de séduction auprès des talents binationaux après avoir déjà convaincu plusieurs joueurs lors des dernières années.

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La FFF nourrit quelques regrets, elle qui espérait voir le natif de Senlis poursuivre son parcours chez les Bleuets avant d’intégrer l’équipe de France A. Mais le projet sportif présenté par le Maroc, ainsi que l’attachement familial du joueur, ont finalement fait pencher la balance. Depuis son arrivée au centre Mohammed VI de Maâmora, Bouaddi découvre son nouvel environnement, quelques heures après l’officialisation de son choix par la FRMF.

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Bouaddi ravi de son choix

En marge de l’entraînement de ce dimanche, Bouaddi a d’abord évoqué son accueil en équipe nationale au micro du média officiel de la FRMF. « Le coach et le président m’ont tout de suite dit de faire le choix du Maroc, que c’était le bon choix. Que j’allais avoir un accueil incroyable. Et ils ne m’ont pas menti parce que c’est le cas, j’ai reçu un accueil incroyable, les infrastructures sont tops, l’équipe est magnifique donc tout est parfait, a-t-il assuré avant d’expliquer les raisons qui l’ont poussé à choisir les Lions de l’Atlas. J’ai fait mon choix et j’en suis très fier et j’espère que ça annonce que des belles choses pour la suite. C’est un soulagement d’avoir fait ce choix-là. »

« Comme je l’ai dit, je suis très heureux de représenter mon pays, qui est le Maroc. J’espère qu’on fera de grandes choses dans les compétitions à venir. Ça m’a fait chaud au cœur, car quand j’ai fait ce choix, j’ai eu un accueil incroyable. Je suis très heureux et surtout ma famille était très heureuse pour moi aussi. Je suis arrivé ici et les infrastructures sont incroyables, j’ai été agréablement surpris, je pense qu’il n’y a pas beaucoup d’infrastructures comme ça dans le monde. Et on a une très belle équipe, donc ça n’annonce que des belles choses pour la suite. Tout le monde s’entend bien ici et tout se passe bien. Je voulais remercier le peuple marocain pour cet accueil et j’espère qu’on fera des belles choses tous ensemble », a confié le milieu lillois, qui disputera très bientôt ses premières minutes avec le Maroc face au Burundi et à Madagascar en amical, avant d’éventuellemnt s’envoler pour l’Amérique et jouer le Mondial.