Victor Osimhen proposé à un cador de Liga

Et si Victor Osimhen devenait un des gros feuilletons du mois d’août ? Selon le journal Sport et le journaliste Rubén Uría, le buteur nigérian souhaite bel et bien quitter Galatasaray cet été. Et surtout, on apprend qu’il souhaite évoluer en Liga. Ses agents l’ont même proposé à un club : l’Atlético de Madrid.

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Seulement, l’Atlético ne recruterait l’ancien du LOSC qu’en cas de départ d’un attaquant, et pour l’instant, ce n’est pas vraiment la tendance. Son prix aurait été fixé à 75 millions d’euros, mais son salaire serait particulièrement juteux et conséquent, surtout pour un club contre l’Atlético. La donne pourrait changer en cas de départ de Julian Alvarez, mais tout indique que ce dernier va rester.