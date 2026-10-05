Portugal : Jorge Jesus refuse de s’excuser sur l’affaire Cristiano Ronaldo

Alors que les tensions entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus continuent d’alimenter les discussions autour de la sélection portugaise, le sélectionneur n’entend visiblement pas revenir sur sa gestion de l’attaquant d’Al-Nassr. Malgré les interrogations sur leur relation, le technicien portugais assume totalement ses choix et refuse catégoriquement de présenter des excuses à son capitaine.

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« Je devrais dire pardon ? Je ne dois dire pardon à personne. La seule chose qu’on me reproche, c’est d’avoir envoyé Cristiano s’échauffer. À qui dois-je faire des excuses ? Je devrais dire pardon pour quoi ? » Une déclaration particulièrement ferme de Jorge Jesus, qui ne semble donc pas considérer avoir commis la moindre faute dans sa gestion de Cristiano Ronaldo.