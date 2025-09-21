Liga : le Barça s’impose contre Getafe grâce à un doublé de Ferran Torres

Le FC Barcelone recevait Getafe au Stade Johan Cruyff pour un match sous un énorme déluge, dans le cadre de la 5e journée de Liga. Les hommes d’Hansi Flick ont rapidement cherché à imposer leur rythme et à faire tourner le ballon pour contrôler la rencontre face à une équipe de Getafe organisée et compacte. L’enjeu était clair : prendre les trois points pour se rapprocher le plus possible du Real Madrid, qui reste sur 5 victoires en 5 matchs. Pour cette rencontre, Barcelone évoluait en 4-2-3-1 avec Joan Garcia dans les cages, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martin et Koundé en défense. Pedri et Frenkie de Jong formaient le duo de milieu, tandis que Dani Olmo, Ferran Torres et Raphinha étaient chargés de l’animation offensive derrière Lewandowski. Un Barça sans Marcus Rashford, qui a pourtant été extraordinaire en C1 contre Newcastle (1-2). Du côté de Getafe, Les Azulones étaient organisés en 3-5-2 avec Soria dans les cages. Djené, Abqar et Duarte étaient en défense. Le milieu de terrain était composé de Kiko Femenía, Mario Martín, Milla, Arambarri et Rico. Le duo Mayoral et Liso était aligné en attaque.

La suite après cette publicité

Le match a rapidement basculé en faveur du FC Barcelone, qui a su imposer son rythme et dominer les débats face à un Getafe bien regroupé. Dès la 15e minute, une combinaison inspirée sur le côté droit entre Raphinha et Dani Olmo a permis à Ferran Torres d’ouvrir le score d’une frappe puissante du pied droit, concrétisant un mouvement collectif parfaitement orchestré (1-0). Les Catalans ont ensuite campé dans le camp adverse, multipliant les combinaisons et pressant haut pour récupérer le ballon, avec Pedri et Raphinha très actifs dans l’animation offensive. Robert Lewandowski a également participé au jeu, tentant une frappe dans la surface contrée par David Soria et jouant dos au but pour créer des décalages. Raphinha, malgré un carton jaune reçu pour un excès de temps, a servi plusieurs fois ses partenaires, notamment pour l’offrande qui a permis à Ferran Torres d’inscrire son deuxième but et de porter le score à (2-0, 34e), confirmant ainsi la supériorité barcelonaise avant la pause, alors que Marcus Rashford s’échauffait pour préparer son entrée en seconde période.

Le coaching parfait d’Hansi Flick

La seconde période a débuté avec plusieurs changements : Marcus Rashford a remplacé Raphinha côté Barça, tandis que Bordalas a lancé Javi Muñoz, Davinchi et Kamara. Rapidement, les Azulones ont montré leur envie de réagir, Javi Muñoz a déclenché une frappe puissante, mais non cadrée, tandis que Domingos Duarte a tenté une tête sur corner, mais facilement captée par Joan García. Lewandowski a cherché à alourdir le score avec une frappe lobée sur un centre de Gerard Martín, mais elle est passée juste au-dessus et a ensuite été annulée pour hors-jeu. Christensen est arrivé très en retard sur Adrián Liso Lahoz avec une grosse semelle sur le pied, et a logiquement écopé d’un carton jaune à la 54e. Hansi Flick a décidé d’apporter du sang neuf à la 60e avec les entrées de Marc Casadó et Fermín López, à la place de Ferran Torres et De Jong. Cela a très vite payé puisque Rashford a déboulé dans le couloir droit et a offert un caviar en retrait à Dani Olmo, qui a alourdi le score à (3-0) pour les Blaugranas.

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a parfaitement géré son avance grâce à des choix payants de Flick. Les entrées de Marcus Rashford et Fermín López ont dynamité les ailes, l’Anglais se montrant particulièrement remuant avec plusieurs frappes repoussées par un David Soria héroïque. Fermín a apporté percussion et justesse technique sur le flanc gauche. Tandis que Roony Bardghji et Ronald Araújo ont ensuite complété ce coaching maîtrisé, permettant aux Catalans de conserver un rythme élevé jusqu’au coup de sifflet final. Avec 65% de possession et une emprise totale sur le jeu, le Barça s’est imposé sans trembler et confirme son bon début de saison. Les Blaugranas grimpent ainsi à la deuxième place du classement avec 13 points, tandis que Getafe, longtemps contraint de subir et cantonné dans sa moitié de terrain, reste à la huitième place avec 9 unités.