Ligue 1 : l’OM s’offre Troyes, Lens accroché par Strasbourg, Nice colle un set à Montpellier

Alors que les cinq premières rencontres de la 18e journée de Ligue 1 se sont déroulées à 19h, le Championnat de France offrait les cinq matches restants à 21h. L’occasion entre autres de voir les trois premiers en actions, le Paris Saint-Germain, le RC Lens et l’Olympique de Marseille en action. Si les Franciliens ont assuré l’essentiel contre Angers (2-0), le RC Lens avait un déplacement peu évident face à un Racing Club de Strasbourg Alsace orphelin de son ancien coach Julien Stéphan fraîchement licencié. Et la mauvaise dynamique se confirmait pour les Alsaciens qui craquaient rapidement avec un but précoce d’Alexis Claude-Maurice bien servi par Facundo Medina (1-0, 11e). Alors qu’on pensait voir des Alsaciens touchés, ils réagissaient dans leur enceinte de la Meineau. Coup sur coup, Sanjin Prcic d’une frappe de loin (1-1, 13e) et Kevin Gameiro avec opportunisme (2-1, 16e) renversaient la donne. Lens ne s’y attendait pas et remettait un coup d’accélérateur. Florian Sotoca déclenchait une banderille (23e) puis Jean Onana passait tout proche (32e). Finalement, Loïs Openda se chargeait d’égaliser (2-2, 33e). Une première période rythmée et plaisante. Plus fermé, le second acte voyait Strasbourg maîtriser une équipe lensoise qui avait le contrôle du ballon, mais peu d’occasions. Accélérant en fin de match, les Artésiens s’illustraient sur une lourde frappe de Seko Fofana (69e), mais Strasbourg répondait par la malice de Kevin Gameiro (71e). Malgré une fin de match tendue, les deux équipes se quittent sur un match nul 2-2. Lens reste deuxième, mais voit l’OM revenir. Dix-neuvième, Strasbourg est à trois points du premier non relégable.

Troisième du championnat, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse de Troyes. Un match qui démarrait sous les meilleurs auspices pour les Phocéens. Sur un corner de Jordan Veretout prolongé au premier poteau par Mattéo Guendouzi, Chancel Mbemba surgissait au second poteau pour trouver la faille (1-0, 11e). Un début de match probant pour l’équipe d’Igor Tudor qui multipliait les occasions via Sead Kolasinac (17e), Cengiz Ünder (19e) ou par Rominigue Kouamé proche du but contre son camp (23e). En bonne posture, mais pas à l’abri, le club olympien se faisait toutefois peur coup sur coup par l’intermédiaire de Mama Baldé (30e) et Yoann Salmier (31e). Valentin Rongier répondait d’une lourde frappe, mais tombait sur Mateusz Lis (35e). Au retour des vestiaires, Marseille se mettait à l’abri sur un centre de Cengiz Ünder repris victorieusement par Jordan Veretout (2-0, 46e). En confiance, Marseille se lâchait et Sead Kolasinac croisait un peu trop un tir qui aurait pu mettre fin au suspense (57e). Situation similaire quelques minutes plus tard pour Cengiz Ünder (65e). Sans solution, Troyes tentait de réagir en vain. L’Olympique de Marseille conforte sa troisième place (5 points d’avance sur Rennes qui est 4e) et revient à deux points de Lens. Troyes est treizième.

Lorient et Monaco dos à dos, Nice humilie Montpellier

En embuscade au classement, Monaco (5e) défiait Lorient (7e) dans un joli duel de haut de tableau. Un match où les Asémistes ont frappé les premiers avec une frappe de Mohamed Camara sur la barre transversale (15e). Lorient répondait dans la foulée et Terem Moffi tombait sur Alexander Nübel solide sur ses appuis (17e). Un début de match équilibré malgré une possession en faveur de Monaco. L’équipe de Philippe Clement obtenait même un penalty pour une faute de Vito Mannone sur Breel Embolo (25e), mais un hors-jeu de Vanderson au départ de l’action (28e) permettait aux Merlus de souffler. Dos à dos à la pause, les deux équipes revenaient sur un bon rythme et Breel Embolo trouvait finalement la faille grâce à un petit numéro dans la surface bretonne (1-0, 61e). Alors qu’on pensait que le club de la Principauté avait fait le plus dur, Lorient a renversé ce match. Dango Ouattara a su égaliser dans un premier temps (1-1, 76e). Le Burkinabé a ensuite bien lancé Terem Moffi quelques secondes plus tard pour donner l’avantage à Lorient (2-1, 77e). Dans les derniers instants, Wissam Ben Yedder s’est mué en sauveur pour les siens (2-2, 90e +3). Monaco (5e) reste devant son adversaire du soir (6e)

Le classement de la Ligue 1 2022/2023 # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 47 18 15 2 1 48 13 35 2 Lens 41 18 12 5 1 31 13 18 3 Marseille 39 18 12 3 3 36 15 21 4 Rennes 34 18 10 4 4 35 20 15 5 Monaco 34 18 10 4 4 35 25 10 Voir le classement complet

Pour sa première sur le banc de Nice, Didier Digard a bien succédé à Lucien Favre face à Montpellier. Nicolas Pépé testait rapidement Jonas Omlin (4e) et annonçait la couleur. Quelques minutes plus tard, on retrouvait les deux hommes suite à un bon travail de Khéphren Thuram et cette fois l’Ivoirien s’imposait et trouvait le chemin des filets (1-0, 15e). Nice montrait un visage séduisant comme rarement dans cette saison. Gaëtan Laborde obligeait Jonas Omlin à déployer une horizontale (28e) et les Héraultais craquaient une deuxième fois par l’intermédiaire de Khéphren Thuram (2-0, 35e). Au retour des vestiaires, Nice reprenait les mêmes ingrédients et Nicolas Pépé voyait double avec une frappe qui se logeait sur la droite du but (3-0, 56e). Une première rêvée pour le coach Didier Digard qui voyait son équipe marquer de nouveau grâce à l’entrant Billal Brahimi (4-0, 75e). Balayé, Montpellier s’offrait une légère éclaircie sur un amour de coup franc de Téji Savanier qui se logeait dans la lucarne droite de Kasper Schmeichel (4-1, 80e). Un doublé de Ross Barkley concluait une belle soirée pour les Aiglons (5-1, 82e et 6-1, 85e). Jeu, set et match, Nice humilie Montpellier et se retrouve dixième. Les Héraultais sont quinzièmes.

