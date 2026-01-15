La réaction hilarante de Piqué à l’élimination du Real Madrid

L’élimination inattendue du Real Madrid face à Albacete en Coupe du Roi hier (3-2), a énormément fait réagir la toile. Une rencontre facile pour les Merengues sur le papier, qui s’est transformée en catastrophe au coup de sifflet final. Cette élimination en huitièmes de finale n’a d’ailleurs pas laissé tout le monde indifférent dans la sphère footballistique. Gerard Piqué, président de la Kings League, et ancien joueur du FC Barcelone, n’a pas résisté à l’envie de commenter l’événement avec une ironie presque habituelle. Sur le chat Twitch de la compétition, l’ex-international espagnol a publié un message piquant. Celui-ci a aussitôt enflammé les réseaux sociaux : « bon début du nouveau Madrid », a-t-il signifié.

Avec de nombreux abonnés, la star a évidemment joué de son statut pour envoyer une pique à son rival de toujours. Historiquement, c’est un duel qui a toujours fasciné. Le nouveau coach de la capitale espagnole, Álvaro Arbeloa, fréquentait l’autre défenseur durant sa carrière de joueur en Liga. L’arrivée surprenante du technicien à la tête du club madrilène a donc offert à Piqué une occasion idéale de ressortir son humour. Toujours provocateur, il continue à susciter beaucoup d’intérêt même en étant loin du rectangle vert, derrière un simple écran. Si une nouvelle défaite des coéquipiers de Kylian Mbappé (absent hier) venait à se produire, on pourrait donc s’attendre à une nouvelle petite blague.