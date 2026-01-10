CdF : la rencontre entre Sochaux et Lens finalement reportée

Prévu ce samedi (21h), le match opposant Sochaux (National) et le RC Lens en 16es de finale de Coupe de France a finalement été reporté. D’après L’Équipe, la rencontre ne se jouera pas suite aux fortes chutes de neige qui se sont abattues en Franche-Comté depuis le début de la matinée. Si la pelouse de Bonal demeure praticable, les chutes de neige rendent difficiles les accès au stade, où 20 000 spectateurs étaient attendus au stade Bonal.

Le quotidien sportif rapporte également que les dirigeants sochaliens ont refusé de jouer à huis clos, ce qui a poussé le Préfet à appliquer le principe de précaution en reportant le match. En cas de conditions météorologiques favorables, Sochaux-Lens pourrait être reprogrammé dimanche à 15 heures ou à une autre date restant à définir.