L’arrivée de Fonseca pourrait coûter bien plus cher que prévu au Sporting CP

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce matin le départ de son entraîneur Paulo Fonseca au Sporting CP. Les Gones ont également confirmé que le club lisboète allait débourser pas moins de 5 M€ pour racheter les huit mois de contrat restants au technicien de 53 ans. La présentation de l’ancien coach lyonnais est même prévue ce soir à partir de 21h. Mais en coulisses, le Sporting CP n’a toujours pas trouvé d’accord avec son futur ex-entraîneur, Rui Borges. Cela ne remet pas en cause l’intronisation de Fonseca, mais cette situation risque de coûter très cher aux dirigeants lusitaniens.

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En effet, A Bola révèle que Borges a repoussé la proposition de résiliation du SCP. Ce dernier entend percevoir les mois de salaire qui lui sont dus jusqu’en juin 2028. Si les Leões ne trouvent pas d’accord, ils devront lui signer un chèque de 3,25 M€, sans oublier les indemnités des quatre assistants de Borges (Fernando Morato, Tiago Aguiar, Ricardo Chaves et José Meireles) qui ont, eux aussi, refusé la proposition du Sporting CP. Pour recruter Fonseca et se séparer de Borges et de ses assistants, le SCP pourrait donc être obligé de débourser entre 8 M€ et 10 M€. Ça fait cher le changement d’entraîneur.