Chelsea prépare une offre de 17 M€ pour Roman Bürki

Ce n'est pas nouveau, Chelsea n'est pas satisfait des performances de Kepa Arrizabalaga, arrivé pour la somme de 80 M€ à l'été 2018. Cela avait même poussé l'entraîneur des Blues, Frank Lampard, a le remplacer par Willy Caballero avant la pause forcée des compétitions. Lampard veut renforcer son effectif pour que Chelsea redevienne un concurrent direct aux cadors de Premier League. Et dans cette optique, le club londonien a, selon The Sun, ciblé Roman Bürki.

L'intérêt de Chelsea est plus que sérieux, à tel point qu'une offre de 17 M€ pourrait bientôt arriver sur le bureau des dirigeants du BVB. Arrivé dans la Ruhr en 2015, l'international suisse (10 sélections) est précieux dans la cage allemande. De plus, un départ de Bürki cet été serait l'une des dernières chances pour Dortmund de récupérer des liquidités sur sa vente (sauf si prolongation) puisque son contrat le liant aux Jaune et Noir expire en juin 2021. À ce sujet, Bild rapporte qu'une prolongation de quatre ans était presque bouclée avant la crise liée au coronavirus. Affaire à suivre.