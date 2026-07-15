« Merci Marseille » : Mason Greenwood fait ses adieux aux supporters de l’OM

Quelques heures après l’officialisation de son transfert à Fenerbahçe, Mason Greenwood a adressé un message d’adieu aux supporters de l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais a tenu à remercier le club et ses fans après deux saisons passées sous les couleurs olympiennes. « Alors que mon aventure à l’Olympique de Marseille touche à sa fin, je tiens à vous remercier. Ce fut un privilège de représenter ce club. Aux supporters, merci de m’avoir soutenu à chaque étape. Votre soutien a été essentiel et je garderai toujours ces souvenirs en mémoire. Je souhaite au club le plus grand succès. Merci Marseille », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

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Fenerbahçe a officialisé l’arrivée de l’attaquant de 24 ans. Le club turc a annoncé un accord avec l’OM pour un transfert de 39 millions d’euros, payables en trois échéances sur trois ans. Greenwood s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec la formation stambouliote.