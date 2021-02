Ligue 2 : Clermont chipe la place de dauphin à Toulouse, Châteauroux s'incline lourdement

Après les victoires de Troyes et Toulouse plus tôt dans la journée, les huit autres oppositions de la 27e journée de Ligue 2 avaient lieu à partir de 19 heures. Emmanuel Ntim (Valenciennes) a rapidement simplifié la tâche de Clermont en taclant irrégulièrement en position de dernier défenseur dès l'entame (6e). En deux minutes, les locaux ont alors fait le trou avec Mohamed Bayo (1-0, 30e) et Jodel Dossou (2-0, 31e). Dossou en a rajouté une couche après la pause (3-0, 56e), puis Jim Allevinah a planté à son tour (4-0, 59e). Clermont creuse encore la différence de buts avec Toulouse, troisième. Niort a de son côté profité d'une faute inexistante de Adrien Monfray sur Pape Ibnou Ba dans la surface, pour ouvrir le score contre Grenoble (1-0, 20e).

La suite après cette publicité

La formation de Philippe Hinschberger a ensuite eu toutes les peines du monde pour produire du jeu. Elle a poussé gauchement et finalement égalisé par Moussa Djitte au bout du bout (1-1, 85e). Grenoble reste quatrième. Derrière, le Paris FC, fort de sa victoire à Caen et du résultat négatif d'Auxerre, a fait la bonne opération en revenant à portée de la cinquième place qualificative pour les barrages de promotion à la Ligue 1. La lanterne rouge, Châteauroux, s'est pour sa part encore montrée impuissante face à Nancy et son buteur Mickael Biron, auteur d'un triplé (31e, 42e, 58e). La relégation se précise pour les Castelroussins et les repreneurs saoudiens, présents pour l'occasion en tribunes, ont dû apprécier... Benoît Cauet est sur un siège éjectable. Rodez, tombeur du TFC la semaine passée, s'offre un nouveau gros en battant Auxerre grâce à Leborgne.

Les résultats de 19 heures :

Auxerre 0 - 1 Rodez : Jordan Leborgne (80e).

: Jordan Leborgne (80e). Caen 0 - 2 Paris FC : Gaetan Laura (38e), Axel Bamba (87e) pour le PFC.

: Gaetan Laura (38e), Axel Bamba (87e) pour le PFC. Chateauroux 1 - 4 Nancy : Mickael Biron (31e, 42e, 58e), Aurelien Scheidler (63e) pour Nancy ; Prince Vinny Ibara (72e) pour Chateauroux.

: Mickael Biron (31e, 42e, 58e), Aurelien Scheidler (63e) pour Nancy ; Prince Vinny Ibara (72e) pour Chateauroux. Clermont 4 - 0 Valenciennes : Mohamed Bayo (30e), Jodel Dossou (31e, 56e), Jim Allevinah (59e) pour Clermont.

- 0 Valenciennes : Mohamed Bayo (30e), Jodel Dossou (31e, 56e), Jim Allevinah (59e) pour Clermont. Dunkerque 1 - 1 Chambly : Cheick Diarra (52e) pour Dunkerque.

Grenoble Foot 1 - 1 Niort : Pape Ibnou Ba (20e) pour Niort ; Moussa Djitte (85e) pour Grenoble.

Pau FC 2 - 0 Le Havre : Mayron George (60e), Steeve Beusnard (79e) pour Pau.

- 0 Le Havre : Mayron George (60e), Steeve Beusnard (79e) pour Pau. Sochaux 0 - 0 Guingamp

Le classement de la Ligue 2