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Ligue des Champions

LdC : le PSG va rouvrir sa billetterie pour la finale contre Arsenal

Par Kevin Massampu
1 min.
Bayern PSG @Maxppp
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Plus que quelques jours avant la très attendue finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Opposant les champions d’Europe en titre aux nouveaux champions d’Angleterre, cette affiche de prestige se disputera à la Puskàs Arena de Budapest dans une enceinte qui devait initialement afficher complet depuis plusieurs semaines.

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Mais selon les dernières informations de RMC Sport, le PSG va rouvrir ponctuellement sa billetterie ce mardi. Une ultime vague de 300 places sera mise en vente exclusivement pour les abonnés du club francilien, alors que l’ensemble des billets disponibles pour cette finale semblait déjà avoir trouvé preneur.

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