Serie A : Sandro Tonali, le patron inattendu qui porte l'AC Milan vers le titre

Dauphin du rival, l'Inter Milan, lors de la précédente saison, l'AC Milan entend cette fois décrocher le Graal en Serie A. Après la défaite des Nerazzurri contre Bologne (2-1) le 27 avril dernier, l'AC Milan trône en tête avec deux points d'avance sur la bande de Simone Inzaghi. Devant affronter l'Atalanta et Sassuolo et n'ayant besoin que de trois points pour être sacrés, les joueurs de Stefano Pioli sont en train de serrer les dents. Maîtrisant moins les matches, le club lombard reste sur trois succès acquis au forceps contre la Lazio (2-1), la Fiorentina (1-0) et l'Hellas Vérone (3-1). Avant d'affronter l'Atalanta ce dimanche et Sassuolo la semaine suivante, le Diavolo pourra malgré tout compter sur la constante des dernières semaines : un Sandro Tonali XXL.

L'acclimatation puis l'éclosion

Malgré une première saison compliquée où il était prêté avec option d'achat, le milieu de terrain qui a fêté hier ses 22 ans avait [néanmoins convaincu Milan de l'acheter définitivement l'été dernier.]https://www.footmercato.net/a903508767884949074-sandro-tonali-definitivement-achete-par-lac-milan) Il a d'ailleurs affirmé ses ambitions avant la saison dans un entretien pour la Gazzetta dello Sport : «j'ai grandi d'un an sur et en dehors du terrain, ce qui est un aspect fondamental. Repartons avec l'avantage de nous connaître, nous joueurs et l'entraîneur. Ce qui ne change pas, ce sont les objectifs : nous devons viser toujours haut. Certains pensent à la carrière, à l'ambition, à l'argent. Je crois qu'être bien dans une équipe est essentiel. À Milan, je peux atteindre tous mes objectifs, je peux tout avoir dans le club où je suis heureux.» Une déclaration d'amour qu'il a su exprimer sur le terrain en prenant le meilleur sur Franck Kessié pour s'imposer aux côtés d'Ismaël Bennacer dans le double pivot.

Libéré sur les terrains et revenu en sélection italienne, il apporte même bien plus offensivement avec 5 buts et 3 offrandes en 43 matches cette saison. Capable de salir le short, mais aussi de dépasser sa fonction de regista, le natif de Lodi a réalisé un début de saison canon et son coach Stephano Pioli ne manquait pas de remarquer sa progression : «Tonali a beaucoup grandi, il a toujours eu des qualités. Il avait juste besoin de trouver un équilibre. Il a une grande marge de progression, il sera un joueur important pour Milan pendant de nombreuses années.» Plusieurs mois plus tard, la situation est identique et cela est essentiel pour le Milan dans la course au titre. Contre la Lazio (2-1), il a endossé le costume de sauveur en arrachant la victoire dans le temps additionnel pour conserver la première place. Même son de cloche deux semaines plus tard contre l'Hellas Vérone.

Le héros de Vérone

Ce dimanche soir, le jour de ses 22 ans, le milieu transalpin a su relancer des Lombards menés par l'Hellas Vérone après la réalisation de Davide Faraoni (38e). Quelques minutes plus tard, il a su marquer du gauche (45e +3) puis il a doublé la mise au retour des vestiaires sur une seconde offrande de Rafael Leão (50e). L'AC Milan l'emportera finalement 3-1 et conserve totalement ses chances d'être sacré champion d'Italie. «Ce fut une soirée merveilleuse pour nous tous et pour les fans de Milan. Nous sommes venus ici pour cela, nous avons continué même après pris le but. Leur but ne nous a pas coupé les jambes, car nous sommes une grande équipe qui a immédiatement mis de côté le but du désavantage et qui est reparti de zéro. Quand j'ai marqué le but du 2-1, j'avais pleinement conscience d'être un joueur de Milan. Milan l'a aussi fait pour moi, car c'est un soir que nous devons retenir, mais il faut aussi être bon afin de repartir fort contre l'Atalanta» a-t-il notamment expliqué à l'issue de la rencontre.

Son coach Stefano Pioli a tenu à le féliciter tout comme Rafael Leão pour sa performance et s'est même prêté au jeu des comparaisons : «Rafa fait partie des jeunes joueurs, mais il est déjà fort, j'ai dit immédiatement après deux jours de stage que lui et Tonali avaient un rythme différent de la saison dernière. Ensuite, il faut du temps pour construire une équipe et certains mécanismes... quand on construit avec un seul milieu de terrain, Sandro est plus libre de se projeter. En raison de ses caractéristiques, il pourrait être un grand mezzala. La première fois que je lui ai parlé, il m'a dit "tout le monde me compare à Pirlo, mais je me sens plus comme Gattuso". Peut-être que si je dois vraiment le comparer, De Rossi est le joueur qui ressemble le plus aux deux aspects de son jeu.» Actuellement à deux semaines de son premier trophée majeur, Sandro Tonali a déjà réussi son pari, qu'il gagne le titre ou non en devenant un cadre de l'AC Milan. Pour autant, ce n'est pas une finalité, mais bien le début du voyage pour le jeune italien.