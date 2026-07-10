Coupe du Monde 2026 : l’Espagne ne va pas trembler face à la Belgique

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L’Espagne est toujours en course dans ce Mondial 2026, après avoir écarté un rival solide, le Portugal. Sans briller mais sans trembler non plus, la Roja a démontré sa supériorité et continue son chemin, qui mène désrmais à la Belgique. Les Diables Rouges ont eux déjoué un autre piège, celui d’affronter le pays hôte et les avantages accordés par la FIFA avec la levée de la suspension de Balogun. Cela n’a finalement pas embêté les hommes de Rudi Garcia, qui se sont baladés sur le terrain (victoire 4-1). Mais cette Belgique est-elle suffisamment armée pour battre l’Espagne ?

Avec un De Ketelaere brillant, un Lukaku efficace, les Diables Rouges possèdent des arguments, mais ils se heurtent à la réalité d’une défense espagnole toujours imperméable dans cette compétition. 0 but encaissé, la statistique a de quoi effrayer bien des attaques… Pour espérer passer un tour supplémentaire, il faudra donc réaliser un match parfait face à une Roja sûre de ses forces, et qui n’a pas encore pu s’appuyer sur un Lamine Yamal à 100% de ses capacités.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match Espagne-Belgique, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

Les deux équipes ne marquent pas, cote à 1,94

Comprenez bien, l’une des deux équipes peut marquer, mais pas les deux. Nous choisissons ce pari justement parce que nous voyons l’Espagne poursuivre son sans-faute défensivement. Rendez-vous compte de l’exploit, après 5 matches en Coupe du Monde, toujours aucun but encaissé. Pourtant, la charnière Laporte-Cubarsi est loin d’être considérée comme la meilleure du tournoi. Mais avec un Unai Simon toujours inspiré dans les buts, un Rodri qui retrouve son meilleur niveau en sentinelle et des latéraux très solides, l’Espagne a de quoi dégoûter bien des attaquants !

L’Espagne gagne et Oyarzabal marque, cote à 2,45

Clairement, c’est en favori que l’Espagne s’avance contre la Belgique. Car son parcours est immaculé jusque-là et ce sans avoir pu bénéficier de l’apport de Nico Williams, blessé, ou d’un Lamine Yamal à 100%. La Roja a pu s’appuyer par contre sur un Oyarzabal en pleine forme, même s’il a été un peu maladroit face au Portugal. Il aura à coeur de se faire pardonner les occasions manquées contre le voisin portugais en retrouvant le chemin des buts contre la Belgique.

Victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 de l’Espagne face à la Belgique, cote à 2,90

On reste cohérent et on s’attaque désormais au score de la rencontre. Et cette cote s’avère particulièrement intéressante puisqu’elle vous propose 3 scores différents. 1-0, 2-0, 3-0 et pas plus, même si la Roja a déjà mis un 4-0 durant la compétition, contre l’Arabie saoudite en phase de groupes. Elle a mis 3-0 à l’Autriche, et gagné 1-0 contre le Portugal et l’Uruguay. Dans un scénario sans but encaissé, et face à un adversaire suffisamment solide pour ne pas sombrer, ces 3 scores s’avèrent être un pari fiable.

Comment profiter de cette double offre Winamax ?

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Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

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Effectuez votre premier dépôt. (Les deux offres s’activent automatiquement).

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Exemple : si l’Espagne gagne et Oyarzabal marque, vous encaissez vos gains (245€ pour une mise de 100€). Si ce n’est pas le cas, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).

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