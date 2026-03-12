La date et le stade où se jouera la Finalissima sont connus

Ces dernières années, les instances du football ont relancé la Finalissima, une grande finale opposant le vainqueur de la Copa América à celui de l’Euro. Gagnante de la dernière édition face à l’Italie, la sélection albiceleste veut conserver son trophée. L’affiche Espagne-Argentine était connue depuis longtemps et devait même se jouer au Qatar, à Doha.

Malheureusement pour les Qataris, le conflit au Moyen-Orient a tout chamboulé. Le Qatar n’est plus en mesure d’accueillir sereinement l’événement fin mars, comme cela était prévu. Et après de nombreuses tractations, la radio espagnole Cadena COPE assure que la rencontre se jouera le vendredi 27 mars à Madrid, au Bernabéu. Il ne manque plus que l’officialisation pour mettre fin à ce feuilleton.