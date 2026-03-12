Menu Rechercher
Finalissima

La date et le stade où se jouera la Finalissima sont connus

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Les Argentins ont remporté le trophée de la Finalissima @Maxppp

Ces dernières années, les instances du football ont relancé la Finalissima, une grande finale opposant le vainqueur de la Copa América à celui de l’Euro. Gagnante de la dernière édition face à l’Italie, la sélection albiceleste veut conserver son trophée. L’affiche Espagne-Argentine était connue depuis longtemps et devait même se jouer au Qatar, à Doha.

El Partidazo de COPE
🚨 Informa @AranchaMOBILE

🏟️ La 'Finalissima' finalmente se jugará en el Bernabéu, a falta de confirmación oficial

🇪🇸🇦🇷 El partido será el viernes 27 de marzo

📻 #PartidazoCOPE
Malheureusement pour les Qataris, le conflit au Moyen-Orient a tout chamboulé. Le Qatar n’est plus en mesure d’accueillir sereinement l’événement fin mars, comme cela était prévu. Et après de nombreuses tractations, la radio espagnole Cadena COPE assure que la rencontre se jouera le vendredi 27 mars à Madrid, au Bernabéu. Il ne manque plus que l’officialisation pour mettre fin à ce feuilleton.

Finalissima
Argentine
Espagne

Finalissima CONMEBOL/UEFA Finalissima
Argentine Flag Argentine
Espagne Flag Espagne
Copié dans le presse-papier