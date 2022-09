Ligue des champions : Chelsea tombe d'entrée à Zagreb, Dortmund facile contre Copenhague

Ça y est, la campagne 2022-2023 de la Ligue des champions est lancée ! Les premiers matchs de la phase de poules avaient lieu ce mardi, sur les coups de 18h45. Deux cadors européens, à savoir Chelsea (vainqueur de la compétition en 2021) et le Borussia Dortmund, étaient mis sur le devant de la scène. Tout ne s'est pas forcément déroulé comme prévu pour les Blues, défaits sur la pelouse du Dinamo Zagreb (0-1) pour offrir la première surprise de l'année, alors que le club de la Ruhr a vécu une fin de journée plus tranquille devant son public contre Copenhague (3-0).

Première ratée pour Chelsea

Pour la première d'Aubameyang, titularisé à la pointe du 3-4-3 de Thomas Tuchel tout comme les recrues Koulibaly et Fofana, mais aussi Kepa dans les buts, les Blues se sont fait bousculer en Croatie, dans un match comptant pour le groupe E. Chelsea a beau avoir eu le contrôle du ballon. Cela n'a pas empêché les Anglais de se faire surprendre sur un contre éclair. Mislav Oršić a pris Fofana de vitesse avant de s'en aller tromper un Kepa qui n'a pu qu'effleurer le petit piqué gagnant (1-0, 12e). Les Londoniens ont longtemps eu du mal à se montrer dangereux, si ce n'est sur ce tir de Sterling repoussé par Livakovic (5e), alors que Kepa a dû s'employer pour maintenir les siens à flot (30e, 56e).

L'ancien capitaine d'Arsenal n'aura lui pas fait la différence pour ses grands débuts avec le CFC. Trop court à deux reprises (8e, 48e), le Gabonais s'est aussi vu refuser un but pour une position de hors-jeu (50e). Les derniers assauts de l'actuel 6ème de Premier League n'ont pas suffi à faire rompre les hommes d'Ante Čačić. Livakovic a sorti le grand jeu devant Mount et Ziyech (86e), quand il n'était pas suppléé par sa défense (82e) ou son poteau (85e). Débuts ratés, donc, pour Chelsea dans cette campagne de C1. Le Dinamo réalise un joli coup et prend provisoirement les commandes du groupe E avant la rencontre Salzbourg-Milan (21h).

Entame sans bavure pour Dortmund

Après un début de partie canon des danois, au cours duquel Zeca a rapidement trouvé le poteau gauche de Meyer (1e), le Borussia Dortmund a rapidement remis les points sur les i en dominant de manière significative au Signal Iduna Park. Sous les yeux de Sébastien Haller, en convalescence après qu'un cancer des testicules lui a été diagnostiqué, son remplaçant Modeste est passé proche d'ouvrir le score (9e). La nette domination des Marsupiaux a fini par payer un peu plus tard. Grâce à une superbe ouverture dans l'intervalle signée Brandt, Reus s'est joué de la défense avant de ne laisser aucune chance au portier adverse (1-0, 35e). Il n'a pas fallu longtemps au BvB pour faire le break. À la conclusion d'une nouvelle récupération haute, Guerreiro a profité d'un une-deux avec Reyna pour inscrire son 8ème but en C1 (2-0, 42e).

Copenhague a tenté de se rebeller et de revenir au score. Mais Lerager a buté sur un Meyer impeccable (44e, 46e). Les joueurs d'Edin Terzic ont eux poussé tout au long de la seconde période. Guerreiro (70e) et Bellingham (82e) ont manqué de justesse dans le dernier geste, là où Brandt et Moukoko se sont gênés (81e). Le milieu anglais a tout de même fini par y aller de son but, à la réception d'une passe en retrait idéale de Reyna (3-0, 83e). Falk, avec l'aide du poteau, a cru sauver l'honneur des visiteurs, mais la VAR en a décidé autrement pour un hors-jeu au départ de l'action (89e). Le Borussia Dortmund met déjà la pression sur Séville et Manchester City, qui s'affrontent à 21h dans ce groupe G.