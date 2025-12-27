CAN 2025, Sénégal : Ibrahim Mbaye a tout changé face à la RDC

C’est un peu un baptême de feu, un test grandeur nature. Ce samedi, après le choc entre le Sénégal et la RDC, tout le monde ne parlait que d’Ibrahim Mbaye. Le jeune titi parisien, 17 ans, était pourtant remplaçant au coup d’envoi. Mais son entrée en jeu a fait basculer la rencontre permettant au Sénégal d’être bien plus tranchant.

La rencontre avant démarré timidement entre les deux équipes avec une équipe sénégalaise en place mais peu tranchante dans les phases offensives. Le quatuor Jackson, Mané, Ndiaye et Sarr ne parvenait pas vraiment à faire sauter le verrou congolais. Et au retour des vestiaires, le sélectionneur Pape Thiaw, avec l’ouverture du score de la RDC, décidait de réagir en faisant entrer Ibrahim Mbaye qui a découvert la sélection il y a quelques mois à peine.

Mbaye marque des points !

L’ailier, qui aurait d’ailleurs pu opter pour le Maroc, n’a pas tardé à s’illustrer dans ce match. À la manière de son style au PSG, Mbaye a montré de la personnalité multipliant les provocations balle au pied et les dribbles. Et qu’importe si, par moment, il perdait le ballon, son activité a fait souffrir la défense congolaise. Au point même de créer le but égalisateur du Sénégal. Après une percée dont il a le secret, et aidé par la blessure de Masuaku, Mbaye se présentait devant Mpasi. Son tir, repoussé, finissait dans les pieds de Mané qui égalisait. Et après la rencontre, malgré le nul, le Sénégal n’avait d’yeux que pour Ibrahim Mbaye. «C’est un très bon joueur, on le savait tous. J’espère qu’il va répéter les entrées comme ça», a glissé Iliman Ndiaye en zone mixte.

Même son de cloche pour Moussa Niakhate. «Il a fait une superbe entrée, très dynamique. Il a amené un souffle nouveau à cette équipe. C’est ce qu’on demande à tout le monde. D’aider l’équipe. Je suis fier de lui. On est tous là pour le protéger.» Le jeune talent de 17 ans s’est même mis dans la poche le capitaine Kalidou Koulibaly qui s’est aussi emballé à son sujet. «Son entrée, c’est ce qu’on attend de tous ceux entrent dans ces matches-là. On a 28 joueurs qui peuvent être titulaires à tout moment et Mbaye a montré de belles choses. Je suis content», a-t-il lancé alors que Pape Gueye a aussi voulu évoquer son entrée, mais sans l’exposer non plus. «C’est un petit qui a plein de qualités. Il a 17 ans, il faut le protéger. Qu’il continue à travailler et il va nous apporter encore plus.» Ibrahim Mbaye a donc marqué les esprits et le Sénégal peut se réjouir d’avoir un nouvel atout offensif.