Premier League : l’opportuniste Ayden Heaven met tout le monde d’accord à Manchester United !

L’aventure mancunienne de Ruben Amorim est loin d’être un long fleuve tranquille. Depuis son arrivée à l’automne 2024, le technicien portugais s’efforce de trouver la bonne formule pour relancer des Red Devils en quête de stabilité et de résultats en Premier League. Un chantier particulièrement délicat en défense, secteur plombé par une cascade de blessures. Matthijs de Ligt, titulaire indiscutable depuis le début de la saison, a par exemple dû déclarer forfait pour la réception de West Ham (1-1), le 4 décembre dernier. Pour pallier son absence, Amorim a alors décidé de faire confiance à la jeunesse d’Ayden Heaven.

Si sa première titularisation de la saison n’a pas été totalement convaincante - remplacé à la pause par Diogo Dalot - le défenseur de 19 ans n’a pas perdu la confiance de son entraîneur. Recruté en janvier pour 1,8 million d’euros en provenance des Gunners, l’international anglais U20 (2 sélections) avait d’abord intégré les U21 avant d’être progressivement appelé avec l’équipe première. Il a fait ses débuts sous les ordres d’Amorim contre Fulham en FA Cup, le 2 mars, avant d’enchaîner en Premier League face à… Arsenal (1-1), une semaine plus tard, en remplaçant un Leny Yoro blessé.

Validé par Amorim… et par les légendes de Manchester United

Depuis, Heaven n’a plus quitté le groupe A, même si son temps de jeu est longtemps resté limité (292 minutes disputées, la saison passée). Suffisant pour faire naître des rumeurs de prêt, que le principal intéressé a rapidement balayées. « J’ai pris la meilleure décision en quittant Arsenal. Manchester United a cru en moi quand personne d’autre ne le faisait et m’a donné ma chance. Je chérirai ce club pour toujours. United est le plus grand club du monde, j’y suis désormais et je peux en témoigner », confiait-il le 10 décembre dernier à MUTV.

La patience du jeune défenseur a fini par payer. Titulaire lors des cinq dernières rencontres de Manchester United, dont la dernière à l’occasion du succès face à Newcastle (1-0) lors du Boxing Day hier, Heaven a livré une prestation de très haut niveau : 100% de duels gagnés au sol comme dans les airs, 94% de précision de passes, huit dégagements, trois passes dans le dernier tiers et aucune faute concédée. Une performance aboutie, récompensée par le titre d’homme du match. Un rendement qui n’a pas échappé à Ruben Amorim. « Je suis vraiment satisfait d’Ayden. Il progresse à chaque match. Il est jeune, mais on ne sent pas de précipitation dans son jeu. Il ne jouait pas beaucoup, mais il s’est toujours très bien entraîné pour être prêt quand l’occasion se présenterait. S’il continue comme ça, il sera difficile de lui prendre sa place », a souligné le coach portugais en conférence de presse. Même son de cloche chez les anciennes gloires du club, à l’image de Rio Ferdinand ou même de Gary Neville. « Il a été absolument exceptionnel. Il a tout bien fait et mérite pleinement les félicitations du staff », a déclaré l’ex-capitaine sur Sky Sports.

Lucide, Heaven préfère lui rester focalisé sur le collectif. « La place de Manchester United est en Europe, et nous voulons y retourner la saison prochaine. Le top 4 est un objectif atteignable. Tout est possible si nous continuons à nous battre, a-t-il expliqué, avant d’évoquer son adaptation à une défense à quatre. C’est différent, mais le manager nous prépare à jouer dans plusieurs systèmes. Peu importe la formation, on sait que ça fonctionnera. » Préféré à Leny Yoro - dont les prestations font débats en Angleterre - pour accompagner Lisandro Martínez, Ayden Heaven continue de marquer des points et s’affirme, semaine après semaine, comme la nouvelle coqueluche d’Old Trafford.