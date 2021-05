Juventus : le prêt d'Alvaro Morata prolongé d'une saison ?

La suite après cette publicité

L'idylle entre la Juventus et Alvaro Morata devrait se poursuivre d'une saison. Prêté par l'Atlético de Madrid l'été dernier, l'attaquant espagnol a inscrit onze réalisations et distillé dix passes décisives cette saison sous le maillot de la Juve en Serie A. Si le prêt de l'international ibérique pouvait s'achever le 30 juin prochain, une prolongation de ce dernier restait possible. En effet, les deux clubs avaient inséré une clause en ce sens.

Et selon les informations de Sky Italia, la Juventus souhaite plus que jamais conserver Morata la saison prochaine. Ainsi, le nouvel entraîneur de la Vieille Dame Massimiliano Allegri compte plus que jamais sur le principal protagoniste. La Juventus devrait débourser 10 millions d'euros pour conserver Alvaro Morata jusqu'au 30 juin 2022. Cette clause va être activée dans les prochains jours.