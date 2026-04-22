Marquinhos juge le nouveau rôle de Beraldo

Après un passage à vide, Lucas Beraldo est revenu dans les petits papiers de Luis Enrique au meilleur des moments, lorsque la saison devient encore plus excitante. Le Brésilien n’évolue plus en revanche en défense centrale, mais dans l’entrejeu dans un rôle de milieu défensif. Le gaucher de 22 ans assure à ce nouveau poste, à l’image de sa belle prestation contre le FC Nantes ce soir (3-0) lors de la 26e journée de Ligue 1. Marquinhos le trouve à son aise.

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«Il est parfait dans ce rôle-là, estime le capitaine sur Ligue 1+, prenant son cas en exemple. Comme moi avec Tuchel. Il s’est adapté très rapidement quand le coach l’a changé. J’ai parlé avec lui aussi, comme moi à l’époque où j’avais appris beaucoup de choses. Ça peut lui ouvrir encore plus les portes en sélection. C’est très important pour un joueur comme lui qui peut jouer en défense, sur le côté. Il couvre très bien les espaces devant la défense. C’est un joueur qui nous manquait dans l’effectif.»