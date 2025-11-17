Kylian Mbappé réclame 260 M€ au PSG !

Le conflit financier opposant Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain est loin d’être terminé. À l’heure où ces lignes sont écrites, les deux parties vivent un moment crucial de l’affaire puisqu’elles sont actuellement en audience aux prud’hommes. Pour rappel, le clan Mbappé et le club de la capitale ont un énorme différend depuis le départ du joueur au Real Madrid en 2024, libre de tout contrat.

Depuis de nombreux mois, l’ensemble des médias sait que le clan Mbappé réclame aux Rouge et Bleu la somme de 55 M€. Un montant XXL, dont ne s’est toujours pas acquitté le PSG, qui correspondrait à trois mois de salaire et des primes de signature et d’éthique impayées. De plus, le clan de l’attaquant souhaite que le contrat en CDD du joueur soit requalifié en CDI. Ce que la cour d’appel de Paris avait accordé à Adrien Rabiot en juin dernier.

Et le PSG réclame 180 M€ à Mbappé

Aujourd’hui, Le Parisien assure que les Mbappé ont décidé de frapper fort à l’audience. Le quotidien assure que le Bondynois va réclamer 260 M€ au PSG ! Une somme détaillée et demandée en guise de « dommages et intérêts suite au préjudice subi après son départ à l’été 2024 », écrit le journal, qui ajoute que Mbappé n’est pas présent à l’audience du jour. Quant au PSG, il compte aussi obtenir une grosse compensation financière.

Le média explique que les Rouge et Bleu réclament, eux, 240 M€ à leur ancien numéro 7 qu’ils accusent de « leur avoir menti en promettant qu’il ne partirait pas libre de tout contrat ». Afin d’appuyer leur version, les avocats du PSG ont dévoilé qu’une offre de 300 M€ venue d’Arabie saoudite (Al-Hilal) avait été refusée par Mbappé, qui avait ensuite choisi de ne pas prolonger son bail pour filer à Madrid sans indemnité de transfert. La suite au prochain épisode.