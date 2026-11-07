L’offre radicale de DAZN pour regarder le choc entre l’Atlético et le Barça !

On l’aurait presque oublié, à voir le FC Barcelone caracoler en tête et le Real Madrid chercher la bonne formule, mais l’Atlético de Madrid est bel et bien dans la course au titre de champion d’Espagne cette année. Après un début de saison marquée par le feuilleton Julian Alvarez, finalement resté au club, les Colchoneros enchaînent les victoires en Liga et ne sont qu’à 2 petits points du Barça. Et c’est bien le club catalan qui s’annonce au Riyadh Air Metropolitano pour la 12e journée de championnat dimanche 8 novembre à 21 heures. Le gagnant de ce duel sera le leader du championnat, quoi qu’il arrive du côté du Real Madrid, qui se déplace à Valence le samedi soir.

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Un match nul n’arrangera par contre les affaires de personne. Une chose est certaine, la tache sera rude pour les joueurs d’Hansi Flick. Ils se sont certes relancés avec une belle victoire contre Aston Villa en Ligue des Champions, après avoir vécu deux défaites contre le PSG et le Real Madrid, mais ils seront privés de leur milieu champion du monde Rodri, blessé. Ils pourront compter sur leur terrible duo offensif, Lamine Yamal et Raphinha, qui a retrouvé toute son efficacité. Il faudra qu’il trouve l’inspiration pour battre un Atlético invaincu à domicile en Liga et prêt à saisir chaque opportunité. Comme vous !

DAZN prolonge son offre folle

Pour suivre ce choc de la 12e journée, mais aussi le Real Madrid, vous pouvez vous jeter sur la nouvelle offre exceptionnelle proposée par DAZN, diffuseur du championnat espagnol. La plateforme propose un abonnement à seulement 7,99€ par mois (engagement 1 an – 1 connexion), valable du 19 octobre au 9 novembre ! Soit le même tarif que l’offre jeune (- de 26 ans) ! Moins de 8 euros pour suivre la saison de Liga, mais pas seulement !

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Outre la Liga, la Serie A, la Betclic Elite, la Copa del Rey, et bien plus encore sont disponibles dans le catalogue DAZN. Avec un alléchant Inter-Côme dimanche à 18 heures, véritable affiche de haut de tableau entre le 2 et le 4e de Serie A. Pour suivre ce nouveau gros week-end de football européen, il est aussi possible de s’abonner sans engagement, pour 15,99€ par mois. Pour les moins de 26 ans, l’offre est toujours à 7,99€ par mois et également sans engagement.

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