Häcken - Strasbourg: les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Joaquín Panichelli et Valentín Barco avec Strasbourg @Maxppp
Häcken 1-2 Strasbourg

Strasbourg se déplace sur la pelouse de Häcken (Suède) ce jeudi à 21h, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue Conférence. Le club suédois s’articule en 4-2-3-1 avec Berisha aux cages. Devant lui, on retrouve Lundqvist, Helander, Samuelsson et Lindberg. Gustafson et Andersen occupent le milieu de terrain. L’attaque de Häcken sera animée par Layouni, Rygaard et Svanbäck avec Dembe en pointe.

Les Strasbourgeois s’organisent en 4-3-3 avec Penders aux buts. Høgsberg, Omobamidele, Doukoure et Chilwell composent la défense. Amougou, Rafael Luis et Nanasi sont au milieu de terrain. Le trio Amo-Ameyaw, Enciso, Godo compose l’attaque strasbourgeoise.

Les compositions

Häcken: Berisha - Lundqvist, Helander, Samuelsson, Lindberg - Gustafson, Andersen - Layouni, Rygaard, Svanbäck - Dembe

Strasbourg: Penders - Høgsberg, Omobamidele, Doukoure, Chilwell - Amougou, Rafael Luis, Nanasi - Amo-Ameyaw, Enciso, Godo

