Mercato : le bilan du dégraissage de l’OM

Comme chaque été, Franck McCourt attend une chose du président qui est à la tête de l’Olympique de Marseille : faire des ventes. Si elles permettent de faire rentrer quelques deniers et financer un mercato, c’est bien. Mais surtout, elles doivent servir à faire baisser une masse salariale assez conséquente.

Les joueurs sur le départ, cela fait quelques années qu’on les connaît. Pourtant, c’est Luan Pères qui a été le premier à faire ses valises. Le défenseur brésilien a quitté l’OM, alors en fin de stage en Angleterre, pour Fenerbahçe et une indemnité de 5 millions d’euros environ. Luis Henrique a ensuite été prête à Botafogo et Kevin Strootman, dont l’OM paye encore une partie de son salaire, au Genoa.

Caleta-Car va enfin découvrir la Premier League

Ce ne sont pas les seuls prêtés puisqu’il y a aussi Pol Lirola (Elche), Nemanja Radonjic (Torino), Konrad de la Fuente (Olympiakos) et Jordan Amavi, pour lequel l’OM verse aussi une partie de son salaire (Getafe). Lucas Perrin, lui, a été cédé définitivement à Strasbourg contre la somme de 1,5 million d’euros.

Mais c’est dans la dernière journée que tout s’est accéléré. Si on attend encore la conclusion du cas Dieng, que Steve Mandanda (Rennes) et Alvaro Gonzalez (Al-Nassr) ont été libérés, les clubs anglais se sont enfin intéressés à Duje Caleta-Car, dont le contrat arrivait à termes dans une année.

Pablo Longoria l’avait répété, aucun joueur ne partira en fin de contrat sous son mandat après l’épisode Boubacar Kamara. Le Croate n’allait pas être le premier, donc. C’était un dossier difficile, mais le défenseur s’est envolé tôt pour l’Angleterre ce jeudi où West Ham et Southampton lui faisaient les yeux doux. Finalement, ce sont les Saints qui ont officialisé son arrivée peu après 23h. Ils ont déboursé environ 6 M€ d’euros de part fixe plus des bonus dans ce dossier. Si la somme n’est pas énorme, surtout quand on sait qu’il a été acheté aux alentours de 20 M€ et qu’il aurait pu être vendu plus cher il y a deux ans, l’OM réalise, surtout, une belle économie de salaire (plus de 250 000 mensuels).