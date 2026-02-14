Barça : Hansi Flick est encore très frustré contre l’arbitrage
La lourde défaite du Barça face à l’Atlético de Madrid (4-0) a laissé Hansi Flick visiblement frustré. L’entraîneur allemand a pointé du doigt une première mi-temps catastrophique, où son équipe a manqué d’intensité et de concentration, et a souligné que cette prestation était inacceptable pour un club de ce calibre. Si Flick a reconnu la qualité de ses joueurs et affiché sa fierté pour la saison en cours, il n’a pas hésité à leur faire passer un message clair dès la mi-temps sur le manque d’implication constaté sur le terrain.
Au-delà de la performance, l’arbitrage a également alimenté sa colère, en particulier le but refusé à Pau Cubarsí après l’intervention de la VAR, qui a interrompu le rythme d’un Barça qui commençait à réagir. Flick a demandé des explications aux officiels après le match selon AS, tout en restant courtois, et a confié être surpris par le calendrier des élections présidentielles, estimant que ce contexte pouvait perturber le fonctionnement normal de l’équipe et compliquer ses plans pour la suite de la saison.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer