Barça : Hansi Flick est encore très frustré contre l’arbitrage

La lourde défaite du Barça face à l’Atlético de Madrid (4-0) a laissé Hansi Flick visiblement frustré. L’entraîneur allemand a pointé du doigt une première mi-temps catastrophique, où son équipe a manqué d’intensité et de concentration, et a souligné que cette prestation était inacceptable pour un club de ce calibre. Si Flick a reconnu la qualité de ses joueurs et affiché sa fierté pour la saison en cours, il n’a pas hésité à leur faire passer un message clair dès la mi-temps sur le manque d’implication constaté sur le terrain.

La suite après cette publicité

Au-delà de la performance, l’arbitrage a également alimenté sa colère, en particulier le but refusé à Pau Cubarsí après l’intervention de la VAR, qui a interrompu le rythme d’un Barça qui commençait à réagir. Flick a demandé des explications aux officiels après le match selon AS, tout en restant courtois, et a confié être surpris par le calendrier des élections présidentielles, estimant que ce contexte pouvait perturber le fonctionnement normal de l’équipe et compliquer ses plans pour la suite de la saison.