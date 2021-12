Premier League : Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford reportés à cause du Covid-19

Alors que neuf des 20 dernières rencontres ont été reportées à cause du Covid-19, la Premier League a annoncé ce jeudi que Liverpool-Leeds et Wolverhampton-Watford, prévues initialement dimanche à 13h30, ne se joueront pas à cette date.

«Suite à des demandes de report de la part de Leeds United et Watford en raison du Covid-19, le conseil d'administration de la Premier League s'est réuni ce matin et a malheureusement décidé d'annuler les matchs du lendemain de Noël des deux clubs concernés», a annoncé la Premier League via un communiqué.

Following postponement requests from @LUFC and @WatfordFC as a result of COVID-19, the Premier League Board met this morning and regrettably agreed to call off the two affected clubs’ Boxing Day fixtures



