PSG : Emmanuel Macron en dit plus sur son rôle pour Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé (23 ans) a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain pour trois saisons supplémentaires, il a été révélé que l'international français a échangé avec Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, l'actuel président de la République et son prédécesseur, lui aussi fan de football. Au cours d'un entretien accordé au Parisien et publié ce vendredi, le chef de l'État a expliqué quel avait été son rôle dans le choix du prodige français.

« (Il rit) Je vous rassure, je n’interviens dans aucun transfert ! Je suis comme chaque citoyen quand il s’agit de sport, avec une volonté de voir du beau jeu et de soutenir une équipe, en l’espèce l’Olympique de Marseille. J’ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France. Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c’est le rôle d’un Président de défendre le pays. » Tout Paris le remercie.