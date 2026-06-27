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Officiel Ligue 2

Mathys Detourbet quitte Troyes et rejoint Manchester City

Par Kevin Massampu
1 min.
Mathys Detourbet @Maxppp

Auteur d’une belle saison sous les couleurs de l’ESTAC en Ligue 2 et artisan de la montée du club troyen dans l’élite la saison prochaine, Mathys Detourbet avait tapé dans l’œil de nombreuses grosses écuries européennes. Mais c’est finalement Manchester City qui a raflé la mise et a chopé le jeune ailier de 19 ans, comme nous vous le révélions. En effet, Troyes vient d’officialiser le départ de son jeune talent chez les Skyblues contre environ 25 millions d’euros, ce samedi.

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« Né à Troyes et formé au sein de l’Académie de l’ESTAC, Mathys Detourbet poursuit sa progression en s’engageant avec Manchester City. (…) L’ESTAC est particulièrement fière d’avoir accompagné Mathys dans sa construction en tant que joueur et en tant qu’homme, depuis ses premiers pas au club jusqu’à cette nouvelle étape majeure de sa carrière. L’ensemble du club remercie chaleureusement Mathys pour son investissement, son professionnalisme et son attachement aux couleurs troyennes tout au long de son parcours. L’ESTAC lui souhaite pleine réussite et beaucoup de succès pour la suite de sa carrière », a communiqué l’ESTAC, qui appartient au City Group. Detourbet, quant à lui, pourrait être envoyé en prêt, alors que son nom revient avec insistance du côté de l’AS Monaco.

Pub. le - MAJ le
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