Amical : Manchester City s’offre une sélection coréenne

Deuxième match amical de cette pré-saison pour Manchester City et premier succès. Après avoir été accroché par l’Inter, et même battu aux tirs au but (1-1, 3-1 t.a.b.), le club anglais a cette fois été supérieur à la Team K-League All Stars, une sélection de joueurs du championnat coréen.

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Les Sky Blues ont dominé cette rencontre 3-1 avec des buts signés Ait-Nouri (9e), Reijnders (20e) et Mubama (23e). Kim Dae-Won (12e) était parvenu à égaliser mais ça n’a pas suffi face au onze d’Enzo Maresca qui a déjà fière allure avec Donnarumma, Khusaniv, Dias, Gvardiol ou encore Foden.