Habib Beye taille la gestion des jeunes du PSG

L’entraîneur du Red Star Habib Beye a évoqué dimanche dans l’émission le Canal Football Club la gestion des jeunes au sein du Paris Saint-Germain. Pour l’ancien défenseur sénégalais, le PSG se trompe de stratégie et devrait offrir plus de temps de jeu à ses jeunes joueurs pour qu’ils puissent se développer et gagner en expérience à haut niveau.

« L’erreur, c’est de penser que le jeune va se développer à l’entraînement parce qu’il s’entraîne avec Messi, Mbappé et Neymar. C’est sûr qu’en s’entraînant tous les jours avec Messi, Neymar, Mbappé, il va progresser mais il ne progressera pas autant que si on lui donne 15, 20 ou 25 matches dans un championnat majeur où le joueur va comprendre ce que c’est la difficulté, d’être constant tous les trois jours. Et c’est ça le problème. Ils veulent les développer par l’entraînement, or ils se trompent de logique. Il faut les développer aussi par le jeu. Ils ne sont pas développés par le jeu au PSG parce qu’ils ne jouent pas », a déclaré le technicien de 44 ans.