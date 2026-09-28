Allemagne U21 : Paris Brunner s’offre des débuts tonitruants

Paris Brunner a profité de son premier rendez-vous avec les Espoirs allemands pour se mettre immédiatement en évidence. Non retenu par Jürgen Klopp avec les A malgré son excellent début de saison à l’AS Monaco, l’attaquant de 20 ans a été titularisé face à la Lettonie, en qualifications pour l’Euro Espoirs. Il n’aura fallu qu’une minute au Monégasque pour trouver le chemin des filets, avant de récidiver juste avant la pause d’une superbe frappe depuis le côté droit de la surface, contribuant ainsi au large succès allemand (4-0).

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Cette performance vient confirmer la montée en puissance affichée par Brunner depuis le début de l’exercice. Avec déjà quatre réalisations en cinq apparitions en Ligue 1 sous le maillot monégasque, l’attaquant continue de faire parler de lui malgré son absence de la sélection A. Son actualité reste toutefois marquée par sa suspension de quatre rencontres, dont deux ferme, infligée après sa célébration controversée contre Strasbourg. La sanction débutera ce mardi et le privera notamment des rencontres de Monaco face à Toulouse et Lorient.