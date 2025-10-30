Serie A
Serie A : Sassuolo l’emporte à Cagliari
@Maxppp
Suite et fin de cette 9e journée de Serie ce jeudi avec une première rencontre entre Cagliari et Sassuolo qui a tourné à l’avantage du second. Le promu l’a emporté en Sardaigne 2-1 grâce à deux buts marqués en seconde période par Laurienté (54e) et Pinamonti (65e).
Les insulaires se sont donnés un espoir de revenir dans cette rencontre par Esposito (73e) mais ça n’a pas suffi. Au coude à coude avant le coup d’envoi, les deux équipes sont maintenant séparées de 4 points. Les hommes de Fabio Grosso grimpent à la 10e place, quand leurs adversaires du soir restent 14es.
