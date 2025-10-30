Menu Rechercher
Serie A : Sassuolo l’emporte à Cagliari

Par Maxime Barbaud
1 min.
Armand Laurienté avec Sassuolo @Maxppp
Cagliari 1-2 Sassuolo

Suite et fin de cette 9e journée de Serie ce jeudi avec une première rencontre entre Cagliari et Sassuolo qui a tourné à l’avantage du second. Le promu l’a emporté en Sardaigne 2-1 grâce à deux buts marqués en seconde période par Laurienté (54e) et Pinamonti (65e).

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
10 Logo Sassuolo Sassuolo 13 9 0 4 1 4 10 10
14 Logo Cagliari Cagliari 9 9 -3 2 3 4 9 12

Les insulaires se sont donnés un espoir de revenir dans cette rencontre par Esposito (73e) mais ça n’a pas suffi. Au coude à coude avant le coup d’envoi, les deux équipes sont maintenant séparées de 4 points. Les hommes de Fabio Grosso grimpent à la 10e place, quand leurs adversaires du soir restent 14es.

