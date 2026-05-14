Dugarry tacle Mbappé pour ses propos anti-RN

« Nous ne sommes pas déconnectés du monde, ni de ce que vit notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l’argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche, parce que je sais ce que ça signifie, et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde ». Dans un entretien accordé à Vanity Fair, Kylian Mbappé a répondu à Jordan Bardella, taclant au passage l’extrême-droite.

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Des propos qui n’ont pas plu à Christophe Dugarry. « Bien sûr qu’il ne faut pas lui interdire (de parler), moi je parle du moment. Ça change tout. En conférence de presse, les journalistes vont poser les questions les uns après les autres. Ça crée des problèmes et des tensions. Ça crée une espèce de refouloir avec les supporters, avec des joueurs qui sont constamment sur les réseaux sociaux. Donc forcément, il y en a qui vont se déchaîner. Il va y avoir les extrêmes qui vont s’en prendre à eux les uns après les autres. Quand tu as la chance d’avoir une équipe aussi talentueuse et forte, qui vit bien et avec des joueurs qui s’entendent hyper bien, pourquoi aller créer une espèce de polémique qui n’a aucune valeur à ce jour ? », a expliqué le consultant sur RMC Sport.