PSG - Newcastle : les compositions officielles

Le PSG finira-t-il dans le top 8 ? Ce mercredi soir, lors de la dernière journée de Ligue des Champions, les Parisiens accueillent Newcastle au Parc des Princes pour une place dans les huit meilleurs d’Europe, synonyme de qualification directe en huitièmes de finale. Mais, la tâche ne sera pas aisée puisque les joueurs de Luis Enrique, sixièmes, font face à des Magpies, septièmes, avec le même nombre de points (13). D’autant plus que les Rouge & Bleu restent sur deux déceptions sur la scène européenne avec un fade match nul contre Bilbao (0-0) et une sévère défaite face au Sporting (2-1). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Luis Enrique est privé de Lee et Ndjantou mais aussi de Ruiz, absent de dernière minute. Le technicien espagnol aligne donc un 4-3-3 avec le retour de Safonov dans les buts et une défense type avec Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes. Zaïre-Emery et Neves accompagnent Vitinha au milieu tandis que Kvaratskhelia et Barcola épaulent Dembélé, seul en pointe. Doué débute donc sur le banc. En face, Eddie Howe ne peut pas compter sur Joelinton, Krafth, Livramento et Schär et aligne un 3-4-3 avec Pope dans les cages et une défense à trois Thiaw-Botman-Burn. Miley est préféré à Trippier à droite tandis que Hall est à gauche. Tonali et Ramsey occupent l’entre-jeu. Enfin, Elanga et Willock sont aux côtés de Woltemade sur le front de l’attaque. Bruno Guimaraes, Gordon et Wissa démarrent remplaçants.

Les compositions d’équipes :

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Newcastle : Pope - Thiaw, Botman, Burn - Miley, Ramsey, Tonali, Hall - Elanga, Woltemade, Willock

