Georginio Wijnaldum ravi de rejoindre la Roma

Prêté à l'AS Rome par le Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum vient d'être présenté à la presse italienne avec son nouveau club pour la saison 2022/2023. En difficulté depuis son arrivée au PSG en provenance de Liverpool en 2021, le milieu de terrain international néerlandais de 31 ans (86 sélections/26 buts) s'est exprimé sur les raisons qu'ils l'ont poussé à rejoindre les Giallorossi :

« Je n'ai pas fait l'entraînement physique habituel, j'ai moins joué que je n'aurais dû l'année dernière. Mais j'ai travaillé dur avec le PSG et j'ai fait un travail individuel. Mentalement, je suis prêt à jouer, mais nous verrons comment les choses se passent. Je suis venu ici à cause des efforts que le club a faits pour m'avoir. J'ai parlé à Salah et Strootman, du club et de la ville, je n'ai entendu que de bonnes choses. J'ai aussi parlé à Hakimi, même s'il a joué pour l'Inter. Mais, je le répète, ce qui m'a le plus convaincu, c'est l'effort pour m'avoir. Je me suis senti très apprécié. »