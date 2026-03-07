OM : la réaction de Beye face à la banderole «Vous êtes des merdes»

En conférence de presse, Habib Beye est resté ferme mais lucide face à la banderole hostile «Vous êtes des merdes» affichée par une partie des supporters marseillais lors du déplacement à Toulouse. L’entraîneur de l’OM a reconnu l’impact émotionnel de ce type de message sans se chercher des excuses quant à la situation sportive du club, mais surtout la colère des supporters marseillais. Avec la victoire ce samedi soir, l’incendie devrait, un temps, se calmer avant le weekend prochain contre Auxerre.

La suite après cette publicité

« Ils sont forcément impactés parce qu’ils voient, entendent, vivent tout… mais il faut l’accepter quand on est à Marseille, les supporters ont le droit de s’exprimer ainsi. On l’a vu, on est marqué, mais pour ramener les supporters avec nous, il fallait avoir de la vie, du courage et remporter ce match de la sorte. Peut-être que la déception s’atténuera si on arrive à enchaîner les matches avec ce tempérament. Il reste encore neuf étapes. On voulait s’endormir avec cette place de troisième provisoire. Le travail paie». Il y a plus qu’à faire taire les critiques.