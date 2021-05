Tottenham : Ryan Mason tape du poing sur la table pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Une saison encore, Harry Kane régale à Tottenham. Le buteur de 27 ans affiche des statistiques monstrueuses en Premier League, avec 21 réalisations et 13 passes décisives en 30 rencontres de championnat. Mais pour son club, ça ne se passe pas aussi bien, puisque les Spurs sont septièmes, à cinq points des places de Ligue des Champions. Et pour beaucoup d'observateurs, c'est difficile d'imaginer un tel joueur ne pas disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes une saison encore.

En conférence de presse, l'entraîneur de Tottenham Ryan Mason a fait part de son agacement à ce sujet. « Il n'y a pas et il n'y aura pas de conversation entre nous concernant autre chose que l'entraînement ou le match à venir. Il fait partie des gars les plus professionnels que j'ai rencontrés dans ma vie, il a été excellent à l'entraînement cette semaine, et il sera excellent à l'entraînement demain », a d'abord lancé le coach des Spurs.

Son avenir ne dépendra pas d'une qualification en LdC

Ensuite, on lui a posé la question qui fâche : en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, les Londoniens peuvent-ils retenir la star des Three Lions ? « Je pense que non, nous n'avons pas forcément besoin de Ligue des Champions. Il aime ce club et il l'a prouvé au cours des dernières sept ou huit saisons. C'est l'un des meilleurs au monde », a répondu le jeune entraîneur.

Voilà qui est clair. Ceci dit, il est fortement envisageable que du côté du joueur, on ne soit pas forcément de cet avis... Tottenham a encore cinq rencontres de Premier League pour décrocher une place en Ligue des Champions, et qui sait, s'assurer de l'avenir de sa star. Cette sortie de Ryan Mason pourra tout de même en rassurer quelques-uns, provisoirement du moins...