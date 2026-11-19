Le Real Madrid poursuit son opération prolongations. Après avoir annoncé celle d’Arda Güler, le club merengue vient d’officialiser celle d’Aurélien Tchouameni (26 ans), à la surprise générale. Lié à l’équipe madrilène jusqu’en 2028, le milieu de terrain français est désormais sous contrat jusqu’en 2032.

La suite après cette publicité

« Le Real Madrid C. F. et Aurélien Tchouameni ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui reste ainsi lié au club jusqu’au 30 juin 2032 », peut-on lire dans le communiqué publié par la Casa Blanca sur son site officiel.